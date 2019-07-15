Human skeletal remains were found by children who were walking near a creek in north Tulsa on Monday, the Tulsa Police Department announced that evening.

The children reported finding a human leg in the water in the 8400 block of East Pine Street about 7:50 p.m.

The leg bones had footwear attached, and police officers found a partial human skull nearby, police said.

The skeletonized remains didn’t have obvious signs of trauma, police reported.

The Medical Examiner’s Office also responded and processed the scene.

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Kelsy Schlotthauer

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Kelsy graduated with a journalism degree from Oklahoma State University in 2018 and moved to Colorado to cover breaking news before The World called her home in 2019. Follow her on Twitter for real-time reports. Phone: (918) 581-8455

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