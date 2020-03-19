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Finding store shelves empty this week, Britt Greenwood posted an urgent message on Facebook to plead for cleaning supplies.

It wasn’t for personal use, but to keep her janitorial service in business.

“Thankfully, a friend found some and picked up nine bottles of disinfectant for me,” said Greenwood, who owns Blue Jay Cleaning Services. “That will help.”

Cleaning staffs offer a mainline of defense against the coronavirus as janitors and housekeepers pay extra attention to disinfecting doorknobs, elevator buttons, desks and other work spaces. But cleaning businesses also stand to be among the hardest hit by an economy that’s slowing down from widespread quarantines.

Residential clients are canceling in droves, Greenwood said, while vacation rentals and Airbnbs have all shut down.

“Losing revenue from our vacation-rental cleaning is so far the most financially devastating,” she said. “We clean Airbnbs every week and no one wants to travel to Tulsa right now.”

Commercial clients still need offices cleaned, but they may begin to scale back as more and more employees work from home.

Blue Jay itself will survive and Greenwood remains optimistic about the company’s long-term future. But she worries about the staff.

“If my staff doesn’t clean, they don’t get paid. That simple,” she said. “Many of these people are just getting by already.”

Gallery: What cornonavirus has done to public life in Tulsa

Michael Overall

918-581-8383

michael.overall@tulsaworld.com

Twitter: @MichaelOverall2

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