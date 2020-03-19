...FLASH FLOOD WATCH IN EFFECT FROM 10 PM CDT THIS EVENING
THROUGH THURSDAY EVENING...
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* FLASH FLOOD WATCH FOR PORTIONS OF ARKANSAS AND OKLAHOMA...
INCLUDING THE FOLLOWING COUNTIES...IN ARKANSAS...BENTON...
CARROLL...CRAWFORD...FRANKLIN...MADISON...SEBASTIAN AND
WASHINGTON AR. IN OKLAHOMA...ADAIR...CHEROKEE...CHOCTAW...
CRAIG...CREEK...DELAWARE...HASKELL...LATIMER...LE FLORE...
MAYES...MCINTOSH...MUSKOGEE...OKFUSKEE...OKMULGEE...OTTAWA...
PITTSBURG...PUSHMATAHA...ROGERS...SEQUOYAH...TULSA AND
WAGONER.
* FROM 10 PM CDT THIS EVENING THROUGH THURSDAY EVENING.
* PERIODS OF HEAVY RAIN OVER THE LAST FEW DAYS HAS CAUSED THE
GROUND TO BE SATURATED ACROSS PARTS OF EASTERN OKLAHOMA AND
NORTHWEST ARKANSAS. ADDITIONAL HEAVY RAINFALL EXPECTED TONIGHT
INTO THURSDAY MAY LEAD TO FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
&&
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
CREEK COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
WEST CENTRAL TULSA COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
* UNTIL 415 AM CDT.
* AT 116 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN
THE ADVISORY AREA. ONE INCH PER HOUR RAIN RATES ARE
OCCURRING IN THESE STORMS.
* SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
TULSA... SAND SPRINGS...
BRISTOW... SAPULPA...
MANNFORD... DRUMRIGHT...
KIEFER... MOUNDS...
KELLYVILLE... OILTON...
DEPEW... SHAMROCK...
KEYSTONE STATE PARK... GRAY...
SILVER CITY...
THIS INCLUDES INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 181 AND 217.
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* URBAN AND SMALL STREAM FLOOD ADVISORY FOR...
WEST CENTRAL ROGERS COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
NORTHEASTERN CREEK COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
NORTHERN TULSA COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
* UNTIL 345 AM CDT.
* AT 1244 AM CDT, DOPPLER RADAR INDICATED HEAVY RAIN DUE TO
THUNDERSTORMS. THIS WILL CAUSE URBAN AND SMALL STREAM FLOODING IN
THE ADVISORY AREA. PORTIONS OF THE TULSA METRO HAVE PICKED UP
CLOSE TO THREE QUARTERS OF AN INCH, AND ANOTHER ROUND OF HEAVY
RAINFALL IS MOVING INTO THE METRO. THE USUAL TROUBLE SPOTS IN TOWN
WILL LIKELY FLOOD.
* SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
TULSA... BROKEN ARROW...
SAND SPRINGS... OWASSO...
BIXBY... SAPULPA...
JENKS... GLENPOOL...
CATOOSA... SPERRY...
JENKS RIVERSIDE AIRPORT... TURLEY...
TULSA INTERNATIONAL AIRPORT... GRAY...
AVOID FLOODED ROADWAYS, WHICH CAN BE ESPECIALLY DANGEROUS AT NIGHT.
TURN AROUND, DON'T DROWN.
THIS INCLUDES INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 206 AND 237.
Weather Alert
...SIGNIFICANT WEATHER ADVISORY FOR SOUTHWESTERN ROGERS...
SOUTHEASTERN OSAGE...NORTHERN CREEK...SOUTHWESTERN WASHINGTON...
SOUTHEASTERN PAWNEE AND TULSA COUNTIES UNTIL 200 AM CDT...
AT 108 AM CDT, A STRONG THUNDERSTORM WAS LOCATED 3 MILES NORTHWEST
OF JENKS RIVERSIDE AIRPORT, MOVING NORTHEAST AT 40 MPH. ANOTHER
STRONG THUNDERSTORM WAS NEAR MANNFORD...MOVING NORTHEAST AT 40 MPH.
PENNY SIZE HAIL AND WIND GUSTS UP TO 50 MPH WILL BE POSSIBLE WITH
THESE STORMS.
LOCATIONS IN OR NEAR THE PATH INCLUDE...
TULSA... SAND SPRINGS...
CLAREMORE... OWASSO...
SAPULPA... JENKS...
GLENPOOL... SKIATOOK...
CATOOSA... COLLINSVILLE...
VERDIGRIS... HOMINY...
CLEVELAND... MANNFORD...
KIEFER... SPERRY...
KELLYVILLE... WYNONA...
AVANT... WESTPORT...
THIS INCLUDES INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 202 AND 250.
THESE STORMS MAY INTENSIFY, SO BE CERTAIN TO MONITOR LOCAL RADIO
STATIONS AND AVAILABLE TELEVISION STATIONS FOR ADDITIONAL
INFORMATION AND POSSIBLE WARNINGS FROM THE NATIONAL WEATHER SERVICE.
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Custodian Araceli Ortiz cleans a door at the Bank of America building downtown. MIKE SIMONS/Tulsa World
Finding store shelves empty this week, Britt Greenwood posted an urgent message on Facebook to plead for cleaning supplies.
It wasn’t for personal use, but to keep her janitorial service in business.
“Thankfully, a friend found some and picked up nine bottles of disinfectant for me,” said Greenwood, who owns Blue Jay Cleaning Services. “That will help.”
Cleaning staffs offer a mainline of defense against the coronavirus as janitors and housekeepers pay extra attention to disinfecting doorknobs, elevator buttons, desks and other work spaces. But cleaning businesses also stand to be among the hardest hit by an economy that’s slowing down from widespread quarantines.
Residential clients are canceling in droves, Greenwood said, while vacation rentals and Airbnbs have all shut down.
“Losing revenue from our vacation-rental cleaning is so far the most financially devastating,” she said. “We clean Airbnbs every week and no one wants to travel to Tulsa right now.”
Commercial clients still need offices cleaned, but they may begin to scale back as more and more employees work from home.
Blue Jay itself will survive and Greenwood remains optimistic about the company’s long-term future. But she worries about the staff.
“If my staff doesn’t clean, they don’t get paid. That simple,” she said. “Many of these people are just getting by already.”
Gallery: What cornonavirus has done to public life in Tulsa