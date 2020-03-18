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Two puzzle pages will be included in each day's Tulsa World. 

The Tulsa World is offering more puzzles in the newspaper each day. 

With sporting and entertainment events canceled and many of us spending more time in our homes, we’re adding two pages of puzzles to help keep you engaged with your morning newspaper.

These puzzles will continue each day in your Tulsa World.

The Tulsa World is available in locations throughout northeast Oklahoma. For delivery options, go to tulsaworld.com/subscribe

Jason.collington@tulsaworld.com

918-581-8464

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