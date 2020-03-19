Gobert health scare shuts down NBA, teammate tests positive

A coronavirus test for Utah Jazz center Rudy Gobert was turned around in a fraction of time health officials say it generally takes to conduct the testing process on the public. (AP Photo/Rick Bowmer)

 Rick Bowmer

On the same day that Utah Jazz player Rudy Gobert fell ill in Oklahoma and was tested for the coronavirus this month, a female paramedic lay in a Tulsa hospital bed a little more than a hundred miles away, unable to obtain a test.

The 27-year-old athlete received approval from the state’s epidemiologist to undergo testing on March 11, according to a department spokeswoman; an Oklahoma State Health Department laboratory confirmed he was positive later that same day. Within hours, 58 members of the Jazz and their local media, including the rest of the team, were tested by a group of nurses and epidemiologists.

In the case of the emergency medical technician in Tulsa, the delay in testing may have had broader consequences. Her doctors did not receive approval to get her tested until March 12 and had to wait two more days for the result, according to two individuals familiar with the case who spoke on the condition of anonymity because they were not authorized to speak on the record.

At least two individuals treating the patient are now in quarantine, these individuals said, out of concern that they may not have been wearing proper protective gear before she was diagnosed.

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State Health Department explains why COVID-19 testing for NBA team was completed in fraction of time compared to general public

Gallery: What coronavirus has done to public life in Tulsa

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