OFFICERS SHOT

Tulsa Police Chief Wendell Franklin speaks during a news conference about the two Tulsa Police Officers who were shot early Monday morning during a traffic stop Monday, June 29, 2020. At right is Mayor G.T. Bynum. MIKE SIMONS/Tulsa World

 Mike Simons

Tulsa Police Department officials are set to speak at 3:30 p.m. to provide an update on two officers wounded while in the line of duty early Monday.

Officer Aurash Zarkeshan and Sgt. Craig Johnson were shot multiple times during a traffic stop in east Tulsa early Monday.

Investigators allege in court documents that David Anthony Ware, 32, shot the officers. He was arrested after a manhunt.

Watch the news conference here or via the official livestream:

Gallery: Memorial for Tulsa police officers

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