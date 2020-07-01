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Tulsa World file 

 Matt Barnard

The Oklahoma Highway Patrol is investigating after a man was killed in a crash near Prue on Wednesday morning. 

James Willcox, 74 of Osage, was pronounced dead at the scene about 10:45 a.m. on New Prue Road about a mile north of town. 

Willcox was the sole occupant of a 2004 Ford Ranger that troopers believe left the roadway and struck a culvert before entering a broad slide and rolling back across the roadway. 

The cause of the crash remains under investigation. 

Stetson Payne 918-732-8135

stetson.payne@tulsaworld.com

Twitter: @stetson__payne

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Staff Writer

Stetson covers breaking news, general assignment and other stories. He previously worked at the Enterprise-Journal in Mississippi. He is from Broken Arrow and graduated with a journalism degree from Oklahoma State University. Phone: 918-581-8466

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