Northbound traffic along U.S. 75 is being diverted around a road buckle in south Washington County, the Oklahoma Highway Patrol announced. 

Troopers blocked the inside and outside lanes of the highway north of County Road 4000 west of Vera about 5:30 p.m., and traffic is being diverted onto the shoulder, according to a road closing report.

The Oklahoma Department of Transportation has been notified, the report states.

Temperatures were in the mid- to lower-90s on Sunday evening in the area, according to the Oklahoma Mesonet.

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Kelsy Schlotthauer

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Kelsy graduated with a journalism degree from Oklahoma State University in 2018 and moved to Colorado to cover breaking news before The World called her home in 2019. Follow her on Twitter for real-time reports. Phone: (918) 581-8455

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