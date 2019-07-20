OHP stock sign

The Oklahoma Highway Patrol logo is seen at Troop B headquarters in Tulsa in September. MATT BARNARD/Tulsa World file

 Matt Barnard

A pedestrian was killed in a crash along Oklahoma 16 early Saturday, the Oklahoma Highway Patrol announced. 

The crash is still under investigation, but Joe Crawford, 58, of Bristow was pronounced dead at the scene near 337th West Avenue after midnight, according to the report. 

The driver of the car involved was not injured, but troopers are investigating his condition at the time.

Troopers from the Traffic Homicide Unit are assisting in the investigation, the report states. 

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Kelsy Schlotthauer

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Kelsy graduated with a journalism degree from Oklahoma State University in 2018 and moved to Colorado to cover breaking news before The World called her home in 2019. Follow her on Twitter for real-time reports. Phone: (918) 581-8455

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