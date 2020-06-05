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Officers were called to the 2A Shooting Center, 4616 E. Admiral Place, just before 4 p.m. in response to a call reporting a possible shooting incident inside the facility. KELLY BOSTIAN/Tulsa World

Tulsa police are investigating a reported shooting Friday afternoon at a local gun range. 

Officers were called to the 2A Shooting Center, 4616 E. Admiral Place, just before 4 p.m. in response to a call reporting a possible shooting incident inside the facility, a Tulsa Police Department dispatcher said.

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