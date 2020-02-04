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Oklahoma State Bureau of Investigation

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Skeletal remains found Saturday in Latimer County, state investigators report

The skeletal remains found in Latimer County on Saturday were identified as that of a McAlester woman missing for 7½ years, state authorities said. 

Barbara Durant, 62, was last seen in the Jackfork Mountain area July 9, 2012, and she was reported missing to the Pittsburg County Sheriff's Office, according to an Oklahoma State Bureau of Investigation news release. 

Hunters discovered her remains Saturday in a creek about 3 miles east of Hartshorne on Oklahoma 1. 

Anyone with information about Durant’s disappearance or who might be responsible is asked to contact the OSBI at (800) 522-8017 or tips@osbi.ok.gov. Anonymity can be granted. 

Kelsy Schlotthauer

918-581-8455

kelsy.schlotthauer@tulsaworld.com

Twitter: @K_Schlott 

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Staff Writer

Kelsy graduated Oklahoma State University with a degree in multimedia journalism and joined the Tulsa World in 2019. She covers breaking news and is passionate about people, social justice and law enforcement. Phone: (918) 581-8455

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