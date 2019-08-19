Congress Returns

Gov. Kevin Stitt will begin interviewing candidates for state lobbyist in Washington, D.C., this week. Several state agencies and universities already have lobbyist representing their interests. J. Scott Applewhite/AP file

 J. Scott Applewhite

As Gov. Kevin Stitt moves to create a Washington, D.C., office to monitor federal policy and funding, some state governmental entities are already paying contract lobbyists in the nation’s capital for that same purpose.

The Oklahoma Department of Transportation is paying $84,000 a year for a Washington lobbyist. The University of Oklahoma and Oklahoma State University together paid about $700,000 in 2018 for D.C. lobbyists.

OU is likely to keep paying for its own representation in Washington even after Stitt has established an office there.

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