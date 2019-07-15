Judge Thad Balkman

Cleveland County District Judge Thad Balkman listens during closing arguments Monday in the state's opioid trail involving Johnson and Johnson. Sue Ogrocki/Associated Press

 Sue Ogrocki

NORMAN — The state of Oklahoma and Johnson & Johnson agree on one thing: Oklahoma has an opioid crisis.

Where they strongly disagree is who created the problem and what should be done to fix it.

Attorneys for the two sides made that clear Monday during closing arguments in a case where the opioid maker has been accused of helping cause the crisis through false and deceptive marketing that understated the addiction and overdose risks of opioid painkillers while overstating there therapeutic benefits.

Read the rest of the story here at The Oklahoman.

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Michael Dekker

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