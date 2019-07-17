A Cleveland, Oklahoma, man was killed in a head-on crash in Pawnee County on Wednesday afternoon, the Oklahoma Highway Patrol reported.

Johnathan Carl Edwards, 19, was pronounced dead at the scene on U.S. 64 about 5 miles south of Cleveland, the OHP reported.

Troopers said his northbound Kia Spectra crossed the center line about a half-mile north of Dixie Road and struck a Ram Promaster head-on shortly before 3:30 p.m.

The other driver, a Broken Arrow man, had internal injuries and was taken to a Tulsa hospital, the OHP said. He reportedly had been wearing a seat belt.

Edwards, who was not wearing a seat belt, was pinned in the wreckage for about two hours before being freed by the Cleveland and Peninsula fire departments, the OHP reported.

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