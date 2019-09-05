The FBI is investigating a cybertheft of $4.2 million from the state's pension fund for retired Oklahoma Highway troopers, state agents and park rangers.

The Oklahoma Law Enforcement Retirement System posted an announcement online about the cybercrime Thursday, days after the money went missing.

"We are certain the stolen funds will be recovered," the state agency stated in the post.

Read the full story online at Oklahoman.com. A subscription may be required.

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags

Recommended for you