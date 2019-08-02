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The auto-pedestrian collision happened at 11:46 p.m. Wednesday on Oklahoma 102 and Robin Lane, just 5 miles north of McCloud, according to an OHP incident report. MATT BARNARD/Tulsa World file

 Matt Barnard

A juvenile riding on a skateboard was killed after being struck by a pickup on a Lincoln County road, the Oklahoma Highway Patrol reported. 

The auto-pedestrian collision happened at 11:46 p.m. Wednesday on Oklahoma 102 and Robin Lane, just 5 miles north of McCloud, according to an OHP incident report.  

Troopers reported that the unidentified juvenile was hit by a northbound 2008 GMC Sierra after it traveled over a hill on Oklahoma 102. The juvenile, who slid an estimated 145 feet after being struck by the pickup, died at the scene of massive head injuries, OHP said. 

No other injuries were reported at the scene, troopers said. The cause of the collision is under investigation. 

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