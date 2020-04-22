COVID-19 update

Click here for all the local coronavirus coverage at tulsaworld.com.

Gov. Kevin Stitt and the Governor’s Solution Task Force will speak after 1:30 p.m. from the Capitol provide an update on Oklahoma's guidance related to COVID-19.

Watch it here or via the official stream at facebook.com/govstitt.

A total of 170 deaths have been reported in the state from the disease caused by the novel coronavirus. Health officials reported 87 more positive cases, totaling 2,894 for Oklahoma.

Interactive graphic: COVID-19 in Oklahoma

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