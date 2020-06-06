A McLoud man wrote that a future civil war will be a “blast” and did shooting training with a silhouette marked POLICE, the FBI alleged Friday.

Christopher Steven Ledbetter, 29, was charged Friday in Oklahoma City federal court with illegally possessing a fully automatic machine gun.

“I love you, mom,” he said after his initial appearance.

“I love you,” his mother, Joann Johnson, replied.

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