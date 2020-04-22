Madill locator map

Madill is located where the red arrow is in this image. It is about 170 miles south of Tulsa.

OKLAHOMA CITY — One person was killed in a tornado in Madill on Wednesday afternoon, according to the Marshall County emergency manager.

Marshall County Emergency Manager Robert Chaney said the person, whose identity was not immediately known, was killed in a tornado that moved through Madill just before 5 p.m.

Read the rest of the story at The Oklahoman.com.

akemp@oklahoman.com

Tags

Recommended for you