MOORE — Police have reported one juvenile fatality after a vehicle hit six students near Moore High School.

"We’ve got a vehicle that hit numerous students," Police Spokesman Jeremy Lewis said.

Lewis said an adult male is in custody after a red pickup truck hit the students around 3:30 p.m. in the 100 block of S Morgan Dr.

The other students are being treated at an area hospital.

Read more here at TheOklahoman.com.

Tags

Recommended for you