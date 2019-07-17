OHP stock car (copy)

MATT BARNARD/Tulsa World file

 Matt Barnard

One person was killed Wednesday when Oklahoma Highway Patrol "personnel" opened fire on a pursuit suspect in McAlester.

Sarah Stewart, a spokeswoman for the Oklahoma Department of Public Safety, said troopers were backing the McAlester Police Department on a pursuit along U.S. 69 about 7 p.m. when the pursuit reentered the city limits. 

"Shots were ultimately fired by Patrol personnel and the driver of the fleeing vehicle was struck and pronounced dead," Stewart said in a statement.

One trooper suffered minor injuries and was treated at the scene, she said. 

No other information was immediately available. 

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Kelsy Schlotthauer

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Kelsy graduated with a journalism degree from Oklahoma State University in 2018 and moved to Colorado to cover breaking news before The World called her home in 2019. Follow her on Twitter for real-time reports. Phone: (918) 581-8455

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