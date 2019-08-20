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 Schlotthauer, Kelsy

The Oklahoma State Bureau of Investigation is seeking the public's help in identifying a body found in a ditch in Craig County on Monday. 

The Craig County Sheriff's Office requested OSBI's assistance after the man was found near 4430 Road and 350 Road, just north of the Mayes County line, west of Ketchum and north of Pensacola, according to a news release. 

Agents are investigating the man's death as a homicide. 

They are working with the Oklahoma Office of the Chief Medical Examiner to identify the victim, but anyone who has information or knows the victim's identity is asked to call the bureau at 800-522-8017 or email tips@osbi.ok.gov

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Kelsy Schlotthauer

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Twitter: @K_Schlott 

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Kelsy graduated with a journalism degree from Oklahoma State University in 2018 and moved to Colorado to cover breaking news before The World called her home in 2019. Follow her on Twitter for real-time reports. Phone: (918) 581-8455

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