...HEAVY RAIN AND FLASH FLOOD POTENTIAL INCREASING LATE TONIGHT
THROUGH SATURDAY...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH SATURDAY EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS AND OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...IN ARKANSAS...BENTON...CRAWFORD...SEBASTIAN AND
WASHINGTON. IN OKLAHOMA...ADAIR...CHEROKEE...CRAIG...
CREEK...DELAWARE...HASKELL...LATIMER...LE FLORE...MAYES...
MCINTOSH...MUSKOGEE...NOWATA...OKFUSKEE...OKMULGEE...OSAGE...
OTTAWA...PAWNEE...PITTSBURG...ROGERS...SEQUOYAH...TULSA...
WAGONER AND WASHINGTON.
* THROUGH SATURDAY EVENING.
* MULTIPLE ROUNDS SHOWERS AND THUNDERSTORMS PRODUCING HEAVY
RAINFALL ARE EXPECTED THROUGH SATURDAY, WITH A GOOD POTENTIAL
FOR THUNDERSTORMS TO MOVE REPEATEDLY OVER THE SAME AREAS. TWO TO
FOUR INCHES OF RAINFALL ARE POSSIBLE OVER MUCH OF NORTHEAST
OKLAHOMA AND NEIGHBORING PORTIONS OF NORTHWEST ARKANSAS THROUGH
SATURDAY. THE POTENTIAL FOR NARROWER SWATHS OF UP TO 8 INCHES
WILL ALSO EXIST, WITH AREAS ALONG AND WEST OF HIGHWAY 75 HAVING
THE GREATEST CHANCE OF SEEING THE HIGHER TOTALS. THESE RAINFALL
AMOUNTS WILL RAISE THE POTENTIAL FOR DANGEROUS FLASH FLOODING.
* DEPENDING ON WHERE THE HEAVIEST RAINS FALL, SEVERAL MAINSTEM
RIVERS MAY ALSO FLOOD ACROSS THE REGION, AND THIS FLOODING MAY
PERSIST INTO EARLY NEXT WEEK.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
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