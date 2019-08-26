Gov. Kevin Stitt is hoping to persuade U.S. Sen. Jim Inhofe to drop his opposition to creating an Oklahoma office in Washington, D.C.

In an interview last week, Inhofe, the dean of Oklahoma’s congressional delegation, expressed surprise that Stitt planned to open a Washington office.

“I have not heard that, and I’m surprised he would be talking about that,” Inhofe said.

“We’ve done that before. I never was very excited about it before.

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