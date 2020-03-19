...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A FLOOD ADVISORY
FOR THE FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA...
BIRD CREEK NEAR OWASSO-MINGO AFFECTING TULSA COUNTY
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* FLOOD ADVISORY FOR
THE BIRD CREEK NEAR OWASSO-MINGO.
* AT 7:00 AM THURSDAY, THE STAGE WAS 14.1 FEET.
* ACTION STAGE IS 17.0 FEET.
* FLOOD STAGE IS 18.0 FEET.
* FORECAST...THE RIVER WILL RISE TO NEAR 17.0 FEET BY THIS EVENING,
WHICH IS BELOW FLOOD STAGE.
* IMPACT...AT 17.0 FEET, FASTER FLOWS ARE EXPECTED ALONG THE RIVER BUT
NO FLOODING OCCURS. INTERESTS NEAR THE RIVER AND NEAR MOHAWK PARK
SHOULD CONTINUE TO MONITOR LATER FORECASTS.
&&
Weather Alert
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THIS EVENING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS AND OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...IN ARKANSAS...BENTON...CARROLL...CRAWFORD...
FRANKLIN...MADISON...SEBASTIAN AND WASHINGTON AR. IN
OKLAHOMA...ADAIR...CHEROKEE...CHOCTAW...CRAIG...CREEK...
DELAWARE...HASKELL...LATIMER...LE FLORE...MAYES...MCINTOSH...
MUSKOGEE...OKFUSKEE...OKMULGEE...OTTAWA...PITTSBURG...
PUSHMATAHA...ROGERS...SEQUOYAH...TULSA AND WAGONER.
* THROUGH THIS EVENING
* PERIODS OF HEAVY RAIN OVER THE LAST FEW DAYS HAS CAUSED THE
GROUND TO BE SATURATED ACROSS PARTS OF EASTERN OKLAHOMA AND
NORTHWEST ARKANSAS. HEAVY RAINFALL THATS ALREADY FALLEN OVERNIGHT
PLUS ADDITIONAL RAIN TODAY MAY LEAD TO FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
&&
Weather Alert
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR...
ROGERS COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
SOUTHEASTERN OSAGE COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
CREEK COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
SOUTHEASTERN WASHINGTON COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
SOUTHEASTERN PAWNEE COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
TULSA COUNTY IN NORTHEASTERN OKLAHOMA...
* UNTIL 730 PM CDT THURSDAY.
* AT 737 AM CDT, DOPPLER RADAR ESTIMATED THAT BETWEEN 2 AND 3 INCHES
OF RAIN FELL ACROSS NORTHERN CREEK AND TULSA COUNTIES OVERNIGHT.
WHILE SOME SPOTTY SHOWERS AND STORMS ARE POSSIBLE, THE HEAVY RAINS
HAVE FOR THE MOST PART ENDED. HOWEVER, FLOODING FROM THESE RAINS
WILL LIKELY LINGER FOR MANY HOURS. ONE PARTICULAR AREA HARDEST HIT
IS IN THE COLLINSVILLE AREA, NEAR HORSEPEN CREEK. THIS CREEK IS
FLOODING WEST OF THE CANEY RIVER, WHICH IS ALSO FLOODING.
* SOME LOCATIONS THAT MAY EXPERIENCE FLOODING INCLUDE...
TULSA... BROKEN ARROW...
SAND SPRINGS... CLAREMORE...
OWASSO... SAPULPA...
JENKS... GLENPOOL...
SKIATOOK... CATOOSA...
COLLINSVILLE... VERDIGRIS...
MANNFORD... DRUMRIGHT...
CHELSEA... SPERRY...
KELLYVILLE... OOLOGAH...
OILTON... DEPEW...
THIS INCLUDES INTERSTATE 44 BETWEEN MILE MARKERS 178 AND 235, AND
BETWEEN MILE MARKERS 238 AND 260.
IF HEAVY RAINS REDEVELOP OVER THE REGION, AN UPGRADE TO A FLASH
FLOOD WARNING MAY BE NECESSARY FOR PORTIONS OF THE AREA.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
TURN AROUND, DON'T DROWN WHEN ENCOUNTERING FLOODED ROADS. MOST FLOOD
DEATHS OCCUR IN VEHICLES.
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Weather Alert
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A FLOOD WARNING
FOR THE FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA...
BIRD CREEK NEAR SPERRY AFFECTING OSAGE AND TULSA COUNTIES.
CANEY RIVER NEAR RAMONA AFFECTING WASHINGTON COUNTY.
...FORECAST FLOODING CHANGED FROM MINOR TO MODERATE SEVERITY FOR THE
FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA...
CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE AFFECTING ROGERS AND TULSA COUNTIES.
...FORECAST FLOODING INCREASED FROM MINOR TO MODERATE SEVERITY...
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE
* UNTIL LATE SATURDAY NIGHT.
* AT 6:30 AM THURSDAY, THE STAGE WAS 27.80 FEET.
* FLOOD STAGE IS 26.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE WILL CONTINUE RISING
TO NEAR 30.4 FEET THIS AFTERNOON. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD
STAGE LATE SATURDAY EVENING.
* IMPACT...AT 31.0 FEET, WIDESPREAD MODERATE FLOODING OCCURS. RURAL
ROADS NEAR THE CANEY RIVER BECOME IMPASSABLE.
&&
Weather Alert
...WIND ADVISORY IN EFFECT FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT
THIS EVENING...
* WHAT...SOUTHWEST WINDS 15 TO 25 MPH WITH GUSTS UP TO 45 MPH
EXPECTED.
* WHERE...OSAGE, WASHINGTON OK, NOWATA, PAWNEE, TULSA AND ROGERS
COUNTIES.
* WHEN...FROM 10 AM THIS MORNING TO 7 PM CDT THIS EVENING.
* IMPACTS...WINDS THIS STRONG CAN MAKE DRIVING DIFFICULT,
ESPECIALLY FOR HIGH PROFILE VEHICLES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
MOTORISTS SHOULD EXERCISE CAUTION WHILE DRIVING. BE ALERT TO
SUDDEN GUSTS OF WIND WHICH MAY CAUSE YOU TO LOSE CONTROL OF YOUR
VEHICLE. EXTRA ATTENTION SHOULD BE GIVEN TO CROSS WINDS AND ON
BRIDGES AND OVERPASSES.
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Weather Alert
...THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A FLOOD WARNING
FOR THE FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA...
BIRD CREEK NEAR SPERRY AFFECTING OSAGE AND TULSA COUNTIES.
CANEY RIVER NEAR RAMONA AFFECTING WASHINGTON COUNTY.
...FORECAST FLOODING CHANGED FROM MINOR TO MODERATE SEVERITY FOR THE
FOLLOWING RIVERS IN OKLAHOMA...
CANEY RIVER NEAR COLLINSVILLE AFFECTING ROGERS AND TULSA COUNTIES.
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN TULSA HAS ISSUED A
* FLOOD WARNING FOR
THE BIRD CREEK NEAR SPERRY
* UNTIL FRIDAY MORNING.
* AT 7:00 AM THURSDAY, THE STAGE WAS 19.07 FEET.
* FLOOD STAGE IS 21.0 FEET.
* MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE BIRD CREEK NEAR SPERRY IS EXPECTED TO RISE ABOVE
FLOOD STAGE LATE THIS MORNING AND CONTINUE TO RISE TO NEAR 23.4
FEET BY THIS EVENING. THE RIVER IS EXPECTED TO FALL BELOW FLOOD
STAGE FRIDAY BEFORE DAWN.
* IMPACT...AT 23.0 FEET, MINOR RURAL FLOODING OCCURS FROM SKIATOOK TO
TURLEY.
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A U.S. congresswoman representing Oklahoma's 5th District is self-quarantining after she had recent contact with a Utah politician who tested positive for COVID-19.
U.S. Rep. Kendra Horn, a Democrat, announced her self-quarantine Thursday morning, stating she had contact with U.S. Rep. Ben McAdams of Utah. McAdams tested positive for the disease Wednesday.
“COVID-19 has disrupted the lives and communities of all Oklahomans,” Horn said. “In order to reduce and mitigate the spread of this illness in our community, I am taking the precaution of going into a two-week self-quarantine at my doctor’s advice."
Horn states in a news release that she will isolate herself until March 28, based on the date of her last contact with McAdams. She shows no symptoms.
McAdams announced Wednesday that he tested positive, shortly after a Florida representative reported the same, the Associated Press reported. McAdams became ill with mild, cold-like symptoms shortly after returning to Utah from Washington, D.C.
Video: March 17 coronavirus update from local officials
Gallery: What coronavirus has done to public life around Tulsa