U.S. Rep. Kendra Horn

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A U.S. congresswoman representing Oklahoma's 5th District is self-quarantining after she had recent contact with a Utah politician who tested positive for COVID-19.

U.S. Rep. Kendra Horn, a Democrat, announced her self-quarantine Thursday morning, stating she had contact with U.S. Rep. Ben McAdams of Utah. McAdams tested positive for the disease Wednesday.

“COVID-19 has disrupted the lives and communities of all Oklahomans,” Horn said. “In order to reduce and mitigate the spread of this illness in our community, I am taking the precaution of going into a two-week self-quarantine at my doctor’s advice."

Horn states in a news release that she will isolate herself until March 28, based on the date of her last contact with McAdams. She shows no symptoms. 

McAdams announced Wednesday that he tested positive, shortly after a Florida representative reported the same, the Associated Press reported. McAdams became ill with mild, cold-like symptoms shortly after returning to Utah from Washington, D.C.

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​Harrison Grimwood

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