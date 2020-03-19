Oklahoma members of Congress

Kendra Horn and Tom Cole 

Related content

Click here to find all the coronavirus coverage at tulsaworld.com.

Two U.S. Congress representatives are self-quarantining after they have had recent contact with peers who tested positive for COVID-19.

U.S. representatives Tom Cole and Kendra Horn announced their self-quarantines Thursday morning. Horn states in a news release that she had contact with U.S. Rep. Ben McAdams of Utah. McAdams tested positive for the disease Wednesday.

“COVID-19 has disrupted the lives and communities of all Oklahomans,” Horn said. “In order to reduce and mitigate the spread of this illness in our community, I am taking the precaution of going into a two-week self-quarantine at my doctor’s advice."

Cole, in a separate news release, states that he had prolonged contact with U.S. Rep. Mario Diaz-Balart, of Florida. Diaz-Balart announced his positive test Wednesday, the Associated Press reported.

Diaz-Balart said he developed symptoms Saturday and had received his positive test result four days later. He quarantined himself in the nation's capital. Cole said he was informed by Congress' attending physician.

Based on precautions and the physician's recommendations, Cole is quarantining himself until March 27.

"As Congress considers the next steps for legislation to help the American people during this crisis, I encourage all Oklahomans and Americans to do their part in slowing the spread of COVID-19," Cole said. "For the health and safety of us all, continue taking seriously the precautions outlined by the President’s Coronavirus Task Force and the guidance of our local and state leaders and health authorities."

Horn states in a news release that she will isolate herself until March 28, based on the date of her last contact with McAdams. She shows no symptoms, according to the Thursday morning news release. 

McAdams announced Wednesday that he tested positive, shortly after a Florida representative reported the same, the Associated Press reported. McAdams became ill with mild, cold-like symptoms shortly after returning to Utah from Washington, D.C.

Video: March 17 coronavirus update from local officials

Gallery: What coronavirus has done to public life around Tulsa

​Harrison Grimwood

918-581-8369

harrison.grimwood@tulsaworld.com

Twitter: @grimwood_hmg

Tags

Recommended for you