Schools in Drumright were locked down Wednesday afternoon after a student notified the high school principal of a threat made on social media. 

"Drumright Public Schools were notified of a threat to a student," the Facebook post read. "Schools are on lockdown until further notice as a precaution to ensure student and staff safety."

Police in Drumright are involved and students are safe, according to the post. Later that afternoon, the district posted an update announcing students would be released under law enforcement escort to the custody of their parents or their own vehicle, but would not be allowed to walk home. 

"One of our students notified the high school principal about a possible threat being made toward them through a fake social media account," the post read. "The Drumright Police Department is working with several law enforcement agencies to identify the person who used the fake account to make the threat."

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Stetson covers breaking news, general assignment and other stories. He previously worked at the Enterprise-Journal in Mississippi. He is from Broken Arrow and graduated with a journalism degree from Oklahoma State University. Phone: 918-581-8466

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