...WINTER STORM TO IMPACT THE REGION TODAY WITH SIGNIFICANT
TRAVEL DISRUPTIONS ALONG THE I-44 CORRIDOR...
...WINTER STORM WARNING REMAINS IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT CST
TONIGHT...
* WHAT...A MIX OF SLEET AND FREEZING RAIN WILL CONTINUE SPREADING
INTO NORTHEAST OKLAHOMA EARLY THIS MORNING, TRANSITIONING TO ALL
SNOW ALONG AND NORTH OF I-44 BY MID MORNING. THE SNOW WILL BE
HEAVY AT TIMES THIS MORNING. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 6
INCHES CAN BE EXPECTED, WITH THE HIGHEST AMOUNTS CURRENTLY
FORECAST ALONG THE INTERSTATE 44 CORRIDOR. LIGHT SNOW WILL
LIKELY PERSIST THIS AFTERNOON AND EVENING ACROSS NORTHEAST
OKLAHOMA BEFORE THE STORM SYSTEM EXITS THE REGION TONIGHT.
* WHERE...NORTHEAST AND EAST CENTRAL OKLAHOMA.
* WHEN...THROUGH MIDNIGHT CST WEDNESDAY NIGHT.
* IMPACTS...TRAVEL COULD BE VERY DIFFICULT TO IMPOSSIBLE,
ESPECIALLY WHERE THE HEAVIEST SNOW BANDS DEVELOP. THE HAZARDOUS
CONDITIONS ARE EXPECTED TO IMPACT BOTH THE MORNING AND EVENING
COMMUTE. ROAD CONDITIONS WILL DETERIORATE CONSIDERABLY THROUGH
THE DAY.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
FOR THE LATEST ROAD CONDITIONS CALL 1-844-465-4997 OR GO TO
OKROADS.ORG.
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