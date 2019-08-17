crash.JPG

Google Maps 

A motorcyclist was killed early Saturday in an east Tulsa crash, police reported. 

A motorcycle headed east on 31st Street struck a westbound black Honda that turned south on Mingo Road "with great force" about 1:30 a.m., and the Honda fled the scene, according to a Tulsa Police news release. 

As of 6:30 p.m., the motorcyclist, who was pronounced dead at the scene, had not been identified. 

The Honda driver was last seen driving south, the release states. 

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Kelsy Schlotthauer

918-581-8455

kelsy.schlotthauer@tulsaworld.com

Twitter: @K_Schlott 

Tags

Kelsy graduated with a journalism degree from Oklahoma State University in 2018 and moved to Colorado to cover breaking news before The World called her home in 2019. Follow her on Twitter for real-time reports. Phone: (918) 581-8455

Recommended for you