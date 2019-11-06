John Heil III

Heil

WASHINGTON — President Donald Trump announced his intention Wednesday to nominate Tulsa attorney John F. Heil III to fill a federal judicial vacancy in the Northern, Eastern and Western districts of Oklahoma.

A director at Hall, Estill, Hartwick, Gable, Golden and Nelson, Heil has focused his legal practice on commercial litigation.

He previously served as an assistant district attorney in Tulsa County.

Heil received a bachelor’s degree from Oklahoma State University and a law degree from the University of Tulsa College of Law, where he served as an editor for the Tulsa Law Journal.

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