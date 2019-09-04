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Man dies after shooting early Tuesday in midtown Tulsa

Tulsa saw record-breaking number of homicides in May; two of 10 still unsolved

Tulsa police arrested two teens, a 15-year-old girl and a 16-year-old boy, on allegations they were involved in a botched robbery and homicide.

Homicide detectives and fugitive warrants unit officers arrested the two teenagers on Wednesday in connection to the fatal shooting of Anthony Welch, 31, Tulsa Police Sgt. Brandon Watkins said.

"Detectives believe Welch was murdered as a result of a robbery gone bad on the morning of May 28," Watkins said.

Detectives arrested Elijah Rowe, 16, and Sauntavia Crawford, 15, and took them to the police department for questioning, Watkins said. He also said the two teenagers would be booked on complaints of first-degree murder.

Welch was found dead after officers were dispatched about 5:30 a.m. that day to the 3200 block of South Hudson Avenue. Watkins said in early June that plenty of evidence was found at the scene.

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