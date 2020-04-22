Tulsa County Sheriff's Office (copy)

Kayla Marie Osburne, 32, was reported missing in late April and was last seen on March 24.

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A woman reported missing since late March was located, according to the Tulsa County Sheriff's Office.

Kayla Marie Osburne, 32, was reported missing in late April and was last seen on March 24. A sheriff's office spokesman said Wednesday that Osburne was located. Deputies were able to contact her. The spokesman said she is "alive and safe."

Family members reported Osburne missing on April 13 and told investigators that Osburne had previously received death threats through social media.

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