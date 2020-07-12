SEVERE THUNDERSTORM WATCH 360 REMAINS VALID UNTIL 1 AM CDT SUNDAY
FOR THE FOLLOWING AREAS
IN ARKANSAS THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN NORTHWEST ARKANSAS
CRAWFORD MADISON WASHINGTON AR
IN WEST CENTRAL ARKANSAS
FRANKLIN SEBASTIAN
IN OKLAHOMA THIS WATCH INCLUDES 19 COUNTIES
IN EAST CENTRAL OKLAHOMA
CHEROKEE MUSKOGEE OKFUSKEE
SEQUOYAH
IN NORTHEAST OKLAHOMA
ADAIR CREEK MAYES
OKMULGEE OSAGE PAWNEE
ROGERS TULSA WAGONER
WASHINGTON OK
IN SOUTHEAST OKLAHOMA
HASKELL LATIMER LE FLORE
MCINTOSH PITTSBURG
THIS INCLUDES THE CITIES OF BARTLESVILLE, CHARLESTON, CLAREMORE,
EUFAULA, FAYETTEVILLE, FORT SMITH, HUNTSVILLE, MCALESTER,
MUSKOGEE, OKEMAH, OKMULGEE, OZARK, PAWHUSKA, PAWNEE, POTEAU,
PRYOR, SALLISAW, SAPULPA, SPRINGDALE, STIGLER, STILWELL,
TAHLEQUAH, TULSA, VAN BUREN, WAGONER, AND WILBURTON.
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