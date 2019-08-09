...POTENTIAL FOR FLASH FLOODING CONTINUES TONIGHT THROUGH FRIDAY
MORNING...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 10 AM CDT FRIDAY...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF NORTHWEST ARKANSAS AND OKLAHOMA...INCLUDING THE
FOLLOWING COUNTIES...IN NORTHWEST ARKANSAS...BENTON...
CARROLL...MADISON AND WASHINGTON AR. IN OKLAHOMA...ADAIR...
CHEROKEE...CRAIG...CREEK...DELAWARE...MAYES...MUSKOGEE...
NOWATA...OKMULGEE...OSAGE...OTTAWA...PAWNEE...ROGERS...TULSA...
WAGONER AND WASHINGTON OK.
* UNTIL 10 AM CDT FRIDAY
* 1 TO 3 INCHES OF RAINFALL WILL BE POSSIBLE ACROSS PORTIONS OF
FAR NORTHEAST OKLAHOMA AND FAR NORTHWEST ARKANSAS TONIGHT
THROUGH FRIDAY MORNING WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS AROUND 4 TO
5 INCHES POSSIBLE. THESE RAINFALL AMOUNTS WILL RAISE THE
POTENTIAL FOR FLASH FLOODING.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU ARE IN THE WATCH AREA, KEEP INFORMED, AND BE READY FOR
QUICK ACTION IF FLASH FLOODING IS OBSERVED OR IF A WARNING IS
ISSUED.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE
THE DANGERS OF FLASH FLOODS. MOTORISTS SHOULD NEVER DRIVE THROUGH
WATER OF UNKNOWN DEPTH. TAKE A DIFFERENT ROUTE TO REACH YOUR
DESTINATION OR WAIT UNTIL THE WATER RECEDES.
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