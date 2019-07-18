Carl E. Norrid was born on August 19, 1928 in Brent, OK. Carl passed away Monday, July 15, 2019 at the age of 90. He was employed by ONG for 48 years and was an Army veteran. He was preceded in death by his wife, Betty. He is survived by a daughter, Caren of Tulsa. Visitation 5-7PM, Thursday, Ninde Brookside Funeral Home. The service will be held in the Gazebo at Sallisaw City Cemetery 11:30 a.m., Friday. Ninde Brookside Chapel 918-742-5556. www.ninde.com

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