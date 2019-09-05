Judith Ann Herron, 78, passed away Friday, August 30, 2019 in Tulsa, Oklahoma. She was born to Paul and Mary Crosby on January 5, 1941 in Tulsa, Oklahoma. Judith was preceded in death by her parents; and one sister, Mary Francis Crosby. She is survived by her husband, Gaylord Oscar Herron; one son, Jason Herron and wife, Jara; and one daughter, Kathryn Herron; brother, Bill Crosby and wife, Pam; and 8 grandchildren. Judith will be greatly missed by her family and many friends. www.moorefuneral.com

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