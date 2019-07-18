Michele was born August 15, 1968 in Tulsa, Oklahoma. She passed July 12, 2019 of pancreatic cancer. Left behind to remember her: daughter, Emily Grace Hill of Sand Springs; mom and stepdad, Anita and Al Wise of Bella Vista, Arkansas; uncle, Ron Wright of Tulsa; and her step grandmother, Betty Wright of Skiatook. A celebration of life will be announced at a later date. Butler-Stumpff & Dyer Funeral Home

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