...DENSE FOG ADVISORY IN EFFECT FROM 2 AM TO 10 AM CST TUESDAY...
* WHAT...VISIBILITY ONE QUARTER MILE OR LESS IN DENSE FOG.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL, NORTHEAST AND SOUTHEAST
OKLAHOMA.
* WHEN...FROM 2 AM TO 10 AM CST TUESDAY.
* IMPACTS...VISIBILITIES ARE EXPECTED TO BE REDUCED TO LESS THAN
ONE QUARTER MILE BY THE DENSE FOG, CREATING HAZARDOUS DRIVING
CONDITIONS.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF DRIVING, SLOW DOWN, USE YOUR LOW BEAM HEADLIGHTS, AND LEAVE
PLENTY OF DISTANCE AHEAD OF YOU.
&&