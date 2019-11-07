...HEAVY RAINFALL THREAT THIS EVENING INTO THE OVERNIGHT HOURS
WITH THE POTENTIAL FOR FLASH FLOODING AND RIVER FLOODING...
...FLASH FLOOD WATCH REMAINS IN EFFECT THROUGH THURSDAY MORNING...
THE FLASH FLOOD WATCH CONTINUES FOR
* PORTIONS OF ARKANSAS AND OKLAHOMA...INCLUDING THE FOLLOWING
COUNTIES...IN ARKANSAS...BENTON...CARROLL...CRAWFORD...
FRANKLIN...MADISON...SEBASTIAN AND WASHINGTON AR. IN
OKLAHOMA...ADAIR...CHEROKEE...CHOCTAW...CREEK...DELAWARE...
HASKELL...LATIMER...LE FLORE...MAYES...MCINTOSH...MUSKOGEE...
OKFUSKEE...OKMULGEE...PITTSBURG...PUSHMATAHA...ROGERS...
SEQUOYAH...TULSA AND WAGONER.
* THROUGH THURSDAY MORNING
* BANDS OF HEAVY RAINFALL ARE EXPECTED TO CONTINUE TONIGHT INTO
THURSDAY MORNING IN RESPONSE TO A COLD FRONT MOVING THROUGH THE
AREA. RAINFALL AMOUNTS FROM 1 TO 3 INCHES WILL BE COMMON, WITH
ISOLATED AMOUNTS IN THE 4 TO 5 INCH RANGE POSSIBLE. THE HEAVIEST
RAINFALL WILL LIKELY END BY MIDDAY THURSDAY.
* HEAVY RAIN CAN FLOOD ROADS AND LOW LYING AREAS RAPIDLY.
MAINSTEM RIVER FLOODING MAY ALSO OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
A FLASH FLOOD WATCH MEANS RAPIDLY RISING WATER OR FLOODING IS
POSSIBLE WITHIN THE WATCH AREA.
BE ESPECIALLY CAUTIOUS AT NIGHT WHEN IT IS HARDER TO RECOGNIZE
THE DANGERS OF FLASH FLOODS. IF FLASH FLOODING IS OBSERVED, ACT
QUICKLY. DO NOT STAY IN AREAS SUBJECT TO FLOODING WHEN WATER
BEGINS TO RISE. MOTORISTS SHOULD NOT DRIVE THROUGH WATER OF
UNKNOWN DEPTH. TAKE A DIFFERENT ROUTE TO REACH YOUR DESTINATION
OR WAIT UNTIL THE WATER RECEDES.
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