Authorized medicinal pot growers may need to break the law

A mature marijuana plant blooms under artificial lights at Loving Kindness Farms in Gardena, California, in May. Richard Vogel/Associated Press

 Richard Vogel

The editorial on Monday ("High demand for medical marijuana shows the SQ 788 vote wasn't a fluke," July 1) needs two corrections in the headline alone.

First, the word "medical" should have been dropped.

Second, in the inset heading, you should have changed the word "patient" to "user."

Everyone knows that Oklahoma’s marijuana law is a farce and is essentially a means for marijuana users to obtain their drug of choice.

Letters to the editor are encouraged. Send letters to letters@tulsaworld.com.

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