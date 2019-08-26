Coroner: Gunman had drugs in system during firefight

This August 2019 photo provided by the Dayton Police Department shows the firearm used by Connor Betts in a mass shooting in a popular entertainment district on Aug. 4, 2019, in Dayton, Ohio. (Dayton Police Department via AP)

 HOGP

This letter is not only for people living in Tulsa but to those across America. Boycott any and all stores that allow concealed weapons inside. Period.

Letters to the editor are encouraged. Send letters to letters@tulsaworld.com.

Featured video

New Cherokee Nation principal chief says tribe won't bail the state out for a decade of fiscal irresponsibility.

Read the story: Chuck Hoskin Jr. sworn in as Cherokees' 18th elected principal chief

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Ginnie Graham 918-581-8376

ginnie.graham@tulsaworld.com

Twitter: @GinnieGraham

Tags