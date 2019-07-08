Street Names

Motorists travel along Sheridan Road south of 61st Street in Tulsa on Thursday. It’s unclear whether Sheridan Road was named for Civil War Gen. Phil Sheridan, who was both widely respected and thoroughly despised in his day. JOHN CLANTON/Tulsa World

 Ian Maule Tulsa World

I have been told all my life that our major streets were named for cities. Sheridan Road came from Sheridan, Wyoming

Do not mess with Sheridan Road.

Editor's Note: Some Tulsa streets have been named to honor individuals. Tulsa World reporter Randy Krehbiel found it is unclear how Sheridan Road received its name but some believe it is after Union Gen. Phil Sheridan ("Brady Street is now Reconciliation Way, but Tulsa still has a few other dubious namesake streets," July 1).

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