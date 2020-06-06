WILD ART

A pedestrian wears a cloth mask to help stop the spread of COVID-19 while walking in the rain near Fourth Street and Main Street in downtown Tulsa on Tuesday. MIKE SIMONS/Tulsa World

 Mike Simons

A number of our citizens have evidently determined the donning of face masks is not sufficiently macho or stylish enough to complement their appearance in public places.

So how manly or fashionable will they be when wearing ventilation devices and patient gowns in a hospital ward?

One can only hope herd immunity will be the end result of the horde mentality so in vogue at present.

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