Absentee Ballots

Absentee ballot envelopes at the Wagoner County Election Board office. CHRISTY WHEELAND/AMERICAN-TRIBUNE

Government leaders talk about voter fraud on mail-in ballots.

I would like my state senator to tell me when and where we had the last big-time fraud and who was caught doing it. 

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