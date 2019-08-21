US budget deficit grows 27% through July

This July 16, 2019, file photo shows the Capitol Dome in Washington. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)

 Carolyn Kaster

The members of our government treat each other like they are dealing with their worst enemy.

We have a record-setting federal deficit, and if they don't get a lock on it, in seven or eight years we are going to wind up like Greece or some Third World country.

What is going on with our government?

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Editorial Writer

Born and raised in Oklahoma, Ginnie is an editorial writer for the Tulsa World Opinion section. Phone: 918-581-8376