China Pollution

Vehicles drive along a road with a traffic sign reading “Visibility low, slowdown the speed” on a heavily polluted day in Beijing on Monday. On Sunday, the city issued its highest smog alert of the year following air pollution in capital city reached hazardous levels as smog engulfed large parts of the country despite efforts to clean up the foul air. Andy Wong/AP

 Andy Wong

How long will it take for the Democrats realize that America does not have its own captive atmosphere?

Asia’s air pollution is constantly arriving from the west as our clean air heads off to Europe.

The Green New Deal is an exercise in stupidity of how the world works.

Gordon Thompson, Grove

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