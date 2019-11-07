Kurds evacuate Syrian town in 1st pullout of cease-fire

American soldier mount the U.S. flag on a vehicle near the town of Tel Tamr, north Syria, Sunday, Oct. 20, 2019. Kurdish-led fighters and Turkish-backed forces clashed sporadically Sunday in northeastern Syria amid efforts to work out a Kurdish evacuation from a besieged border town, the first pull-back under the terms of a U.S.-brokered cease-fire. (AP Photo/Baderkhan Ahmad)

 Baderkhan Ahmad

Now that we have a president who is bringing our troops home alive instead of in body bags, the liberals are upset about how that will look on the world stage. How messed up is that thinking?

Carl Howlett, Tulsa

Letters to the editor are encouraged. Send letters to letters@tulsaworld.com.

Featured video

Subscribe to Daily Headlines

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Tags