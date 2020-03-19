Trump says getting rid of "bad" people made him successful

President Donald Trump hugs and the American flag after speaking at Conservative Political Action Conference, CPAC 2020, at the National Harbor, in Oxon Hill, Md., Saturday, Feb. 29, 2020. (AP Photo/Jose Luis Magana)

 Jose Luis Magana

I recently watched a program on OETA about fascism in Europe.

The host said we need to be stewards of our country and that democracy is fragile.

I think President Donald Trump should be deposed. He has a good economy but has destroyed some of the policies set in the past.

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