Scissortail flycatcher license plate

Oklahoma unveiled its new design for a standard license plate in 2016. BARBARA HOBEROCK/Tulsa World file

The news reports that Lt. Gov. Matt Pinnell is pushing for a new design on our license plates, stating it wouldn’t add to the cost.

Apparently, he isn’t aware that the governor recently signed a law requiring license plates stay with the owner of the vehicle even after transfer of ownership.

I’m certainly not a big fan of our current license plate design, but it sounds like another case of putting the cart before the horse.

Frank Graves, Tulsa

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