VFW Post 577

1109 E. Sixth St.; 918-585-9148

Food: 3.5 stars

Atmosphere: 2 stars

Service: self-serve buffet

Lunch 11 a.m. to 1 p.m. Wednesday-Thursday, breakfast 8-10 a.m. Saturday, brunch 10 a.m. to 2 p.m. Sunday; cash only.

Review from June 2019: "The food has home-cooked flavor as much as food can that isn’t actually cooked at home. The buffet line has a few staples, but many of the choices can change daily."

 Photo by JOHN CLANTON/Tulsa World

There's a nice, casual family-style breakfast at VFW Post 577, 1109 E. Sixth St., 8 to 10 a.m. Saturdays.

It's a good way to support our vets. Please come! (Don't forget to donate!)

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