Trump says getting rid of "bad" people made him successful

President Donald Trump greets the crowd after speaking at Conservative Political Action Conference, CPAC 2020, at the National Harbor, in Oxon Hill, Md., Saturday, Feb. 29, 2020. (AP Photo/Jose Luis Magana)

 Jose Luis Magana

Never has a U.S. president pardoned more criminals and denied the existence of criminal nations in history than President Donald Trump.

And, he is just getting started.

It’s a sorry state of affairs we have gotten ourselves into.

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